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في بغداد.. مكافحة الاجرام تفك "طلاسم" جريمة غامضة واصابة شخصين في مشاجرة بـ"التواثي"

Category: أمـن

Date: 2022-04-12T10:13:51+0000
في بغداد.. مكافحة الاجرام تفك "طلاسم" جريمة غامضة واصابة شخصين في مشاجرة بـ"التواثي"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الثلاثاء، اعتقال أربعة أشخاص بينهم امرأة متهمين بحادث قتل، فيما أفاد مصدر أمني بإصابة شخصين ووقوع هجوم مسلح على احدى المنازل في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة حي طارق، شرقي بغداد، والقبض على الجناة وهم (٤) متهمين من بينهم إمراة".

وأضافت المديرية أن "بعد التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً عن قيامهم بقتل المجنى عليه حيث تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وتم الحكم عليهم بالإعدام شنقاً لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز إن " شجاراً نشب بين عدد من الأشخاص وتطور إلى استخدام الاسلحة البيضاء والعصي الغليظة (التواثي) ضمن مدينة الشعلة، ما أسفر عن اصابة شخصين بجروح مختلفة"، مبيناً أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث واعتقلت ثلاثة من طرفي المشاجرة فيما تم نقل المصابين إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج

كما أفاد المصدر أن "مشاجرة عشائرية وقعت في مدينة الصدر قطاع (33) شرقي بغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة من دون وقوع إصابات واقتصارها على الماديات بأحد واجهات المنزل"، مبيناً أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وبدأت البحث عن الجناة الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

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