في بغداد .. مقتل وإصابة 4 أطفال جراء انفجار قنبلة يدوية عبثوا بها

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بأن ما لا يقل عن طفل واحد لقي حتفه فيما أُصيب آخرون جراء انفجار قنبلة يدوية عبثوا بها في احدى مناطق شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن طفلا قُتل بينما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة عبثهم برمانة يدوية قاموا بإخراجها من دار احد المواطنين (جيرانهم) بالقرب من منطقة (السدة الثانية) ضمن حي الفضيلية.

وأضاف أن قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة كيفية دخول الأطفال إلى دار شخص وإخراجهم القنبلة اليدوية.