في بغداد .. مقتل امرأة وهي "نائمة" وزوجها يدعي أنها انتحرت

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية، يوم السبت، بمقتل امرأة بواسطة إطلاق النار عليها جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في شرطة بغداد لوكالة شفق نيوز، إن امرأة من مواليد العام 2005 قُتلت داخل غرفة النوم في منزلها ضمن منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد بأسلوب اطلاق النار على رأسها من سلاح نوع "مسدس" ودخول رصاصة من الجهة اليسرى وخروجها من الجهة اليمنى بجانب العين.

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على أفراد منزلها وزوجها لأغراض التحقيق، والوقوف على ملابسات الحادث.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الضحية تم قتلها وهي نائمة بينما أدعى زوجها أنها انتحرت.