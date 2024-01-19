في بغداد.. مصرع وإصابة 4 أشخاص والعثور على جثة مجهولة الهوية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير غربي العاصمة، فيما عثرت القوات الأمنية على جثة رجل مجهول الهوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة تقل أربعة أشخاص اصطدمت بمصدات جسر سريع الرضوانية غربي بغداد ما أدى إلى انقلابها، ومصرع اثنين من الركاب فيما أصيب الآخران بجروح بليغة".

وبين أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وأخلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية عليها آثار إطلاقات نارية في الرأس، مرمية في بستان مهجور بقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة".

وأضاف "تم رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها".