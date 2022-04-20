في بغداد.. مشاجرتان مسلحتان تنتهيان بمقتل شخص وإصابة آخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوقوع مشاجرتين مسلحتين في العاصمة بغداد اسفرتا عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قضاء ابو غريب ما اسفر عن مقتل شخص بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية واحدة منها بمنطقة الرأس".

ولفت الى أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث في محاولة لاعتقال المتسببين".

واشار المصدر الى "حدوث مشاجرة ثانية بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة التويثة في جسر ديالى تطورت الى استخدام السلاح الخفيف"، لافتاً الى أنها "اسفرت عن اصابة شخص بجروح خطيرة فيما لاذوا البقية بالفرار".