سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في بغداد.. مشاجرتان مسلحتان تنتهيان بمقتل شخص وإصابة آخر

Category: أمـن

Date: 2022-04-20T19:07:30+0000
في بغداد.. مشاجرتان مسلحتان تنتهيان بمقتل شخص وإصابة آخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوقوع مشاجرتين مسلحتين في العاصمة بغداد اسفرتا عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قضاء ابو غريب ما اسفر عن مقتل شخص بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية واحدة منها بمنطقة الرأس".

ولفت الى أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث في محاولة لاعتقال المتسببين".

واشار المصدر الى "حدوث مشاجرة ثانية بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة التويثة في جسر ديالى تطورت الى استخدام السلاح الخفيف"، لافتاً الى أنها "اسفرت عن اصابة شخص بجروح خطيرة فيما لاذوا البقية بالفرار".

related

جريحان من الحشد بمشاجرة مسلحة في بغداد

Date: 2021-04-18 04:24:25
جريحان من الحشد بمشاجرة مسلحة في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

ماء المجاري وأسباب مجهولة أدت الى مشاجرتين خلفتا إصابات واعتقالات ببغداد

Date: 2022-03-21 20:25:26
ماء المجاري وأسباب مجهولة أدت الى مشاجرتين خلفتا إصابات واعتقالات ببغداد

بغداد.. العثور على جثة امرأة عشرينية وإصابة 3 بينهم طفل في مشاجرتين مسلحتين

Date: 2022-03-11 20:48:35
بغداد.. العثور على جثة امرأة عشرينية وإصابة 3 بينهم طفل في مشاجرتين مسلحتين

مشاجرة بين عناصر فصيل مسلح ومجهولين يوقع قتلى وجرحى في بغداد

Date: 2021-12-12 20:16:03
مشاجرة بين عناصر فصيل مسلح ومجهولين يوقع قتلى وجرحى في بغداد

إصابة مدنيين ومنتسب واعتقالات بحوادث منفصلة في بغداد

Date: 2022-04-02 12:15:35
إصابة مدنيين ومنتسب واعتقالات بحوادث منفصلة في بغداد

في بغداد.. إصابات بإطلاق نار ومحاولة انتحار وتسمم خلال 24 ساعة

Date: 2021-05-31 07:52:07
في بغداد.. إصابات بإطلاق نار ومحاولة انتحار وتسمم خلال 24 ساعة

بغداد.. جثة ومصابان وسطو مسلح في العيد

Date: 2021-07-22 12:22:17
بغداد.. جثة ومصابان وسطو مسلح في العيد