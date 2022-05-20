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في بغداد.. مشاجرة بين موظفين تنتهي بالقبض عليهما واعتقال رجل أمن يطلق النار عشوائياً

Category: أمـن

Date: 2022-05-20T16:00:57+0000
في بغداد.. مشاجرة بين موظفين تنتهي بالقبض عليهما واعتقال رجل أمن يطلق النار عشوائياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال موظفين أثنين بوزارتي الكهرباء والدفاع بعد وقوع مشاجرة بينهما في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين أحدهم موظف في وزارة الكهرباء والثاني منتسب في وزارة الدفاع تطورت الى الضرب ضمن منطقة البنوك".

وأشار إلى "القبض عليهما من قبل فوج الرابع لواء مشاة ٤٤ وتسليمهم الى الجهات المختصة".

ولفت المصدر الى "القبض على مفوض في وزارة الداخلية يقوم باطلاق النار عشوائياً ضمن شارع الأمانة في مدينة الصدر".

واكد المصدر، "القبض عليه من قبل الفوج الاول لواء مشاة ٤٢ وضبط بحوزته مسدس كلوك".

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