في بغداد.. مسلحون يغتالون طبيب أطفال والشرطة تعتقل أحدهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا طبيب أطفال وسط العاصمة لأسباب مجهولة، مشيراً إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحدهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم في شارع المغرب وسط بغداد، اتجاه طبيب أطفال يعمل في مستشفى حماية الطفل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "الشرطة قامت بنشر دوريات وتمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي الجريمة وجاري البحث عن بقية العصابة".