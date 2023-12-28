في بغداد.. لم يقتنع بقرار القاضي فأطلق النار على خصمه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن متهماً - لم يقتنع بقرار القاضي بحقه - أقدم على إطلاق النار على خصمه ضمن العاصمة بغداد.

وبحسب مصدر تحدث لوكالة شفق نيوز، أن أثناء عودة دورية شرطة من محكمة جنايات الكرخ، وكان بصحبتهم أحد المتهمين الذي تم إحضاره أمام القاضي، لوجود موعد مرافعة بشأنه اليوم وفق أحكام المادة (406 قتل)، وقد قرر القاضي الإفراج عنه".

وأضاف المصدر: أنه "خلال وصول الدورية منطقة الشعلة قرب شارع 60 قام المشتكي بالدعوى ولعدم قناعته بقرار القاضي الإفراج عن خصمه، باعتراض الدورية وإطلاق النار باتجاه الدورية الثانية، محاولاً قتل الموقوف الذي بصحبة المفرزة".

وأشار المصدر، إلى أن "المتهم وبعد هروبه، جرى تطويق المنطقة ومطاردته، وألقي القبض عليه وضبط السلاح الذي أطلق النار منه"، لافتاً إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار تذكر".