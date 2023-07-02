في بغداد.. قطعة أرض تتسبب بإصابة اثنين بنزاع مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بإصابة اثنين من طرفيّ نزاع مسلح بسبب خلاف على قطعة أرض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً نشب بين خمسة أشخاص بسبب قطعة أرض ضمن منطقة البياع في جانب الكرخ من بغداد، وتطور إلى استخدام الرصاص والأسلحة البيضاء ما أسفر عن إصابة اثنين من طرفي المشاجرة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية تدخلت وفضت النزاع وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحفظت عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية".