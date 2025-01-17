في بغداد.. غلق قاعة "قمار" واعتقال مخالفين للإقامة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عن إغلاق قاعة لممارسة لعبة القمار، والقبض على 15 متهماً بداخلها، فضلا عن ضبط 34 مخالفا لشروط الإقامة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي للفنادق والقاعات والمطاعم، وتزامناً مع الاستعدادات الجارية ضمن الخطة الأمنية المرسومة للزيارة الرجبية، تمكنت قطعاتنا في الفرقة الأولى والثانية، شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي مديرية الإقامة والجنسية، بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار.

وأضافت "كما تم إلقاء القبض على 15 متهماً بداخلها وضبط فيها (أجهزة) للعب القمار وأدوات أخرى"، مضيفة "كما تم ضبط 34 مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية وذلك ضمن منطقتي (الكرادة، الطوايل) بجانبي الكرخ والرصافة".

وبينت "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".