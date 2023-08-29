في بغداد.. طفل بـ20 مليون دينار والاستخبارات تتحرك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن إحباط عملية بيع لطفل من قبل أمه وأبيه مقابل 20 مليون دينار في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد، رصدت معلومات دقيقة عن قيام رجل وامرأة بعرض طفلهما للبيع مقابل 20 مليون دينار.

وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت المفارز وبكمين محكم من إحباط عملية بيع الطفل وإلقاء القبض على الرجل والمرأة.

وأشارت إلى أنه لدى التحقيق معهما تبين أنهما والديّ الطفل واعترفا صراحة بقيامهما بعرضه للبيع، وتمت إحالتهما إلى الجهات المعنية لينالا جزاءهما العادل.