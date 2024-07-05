في بغداد.. طعن عميد شرطة بـ"سكين" ووفاة رجل والشكوك تحوم حول "زوجته الثانية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتعرض ضابط برتبة عميد بالشرطة الى طعن بـ"سكين" بعد مشاجرة مع ثلاثة اشخاص في العاصمة بغداد، التي شهدت أيضاً وفاة رجل في الستينيات من عمره.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة أشخاص تشاجروا مع ضابط برتبة عميد اثناء الواجب وقاموا بالتلفظ بألفاظ غير لائقة عليها، وبعدها قاموا بضربه بسلاح ابيض ( سكين ) ضمن منطقة زيونة شرقي بغداد".

وأشار الى "نقل العميد الى المستشفى واعتقال الفاعلين لمعرفة ملابسات الحادث".

ولفت المصدر الى "ورود معلومات بوجود حادث وفاة مشتبه بها داخل مستشفى الحكيم في منطقة الغزالية غربي بغداد لرجل تولد 1966 متزوج من امرأتين".

واوضح ان "الزوجة الاولى طلبت الشكوى ضد الزوجة الثانية وأولادها كون حادث الوفاة حدث داخل منزل الزوجة الثانية".