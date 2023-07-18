في بغداد.. ضبط أكثر من نصف مليار دينار بحوزة مضاربين "وهميين" بالعملة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أصحاب مكاتب "وهمية" يتاجرون بالعملة الأجنبية وضبط أكثر من نصف مليار دينار بحوزتهم.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في بغداد تلقت معلومات تتعلق بوجود محال ومكاتب وهمية وغير مجازة تمارس اعمال الحوالات وبيع وشراء العملة الاجنبية بطريقة غير قانونية، اضافة الى مخالفة بعض محال الـ"كي كارد" وقيامهم بتصريف العملة الاجنبية.

وأشارت إلى أنه بعد استحصال الموافقات القضائية باشرت المفارز في الكرخ ترافقهم كوادر البنك المركزي العراقي في تدقيق المحال المذكورة والتي تقع في منطقة الحارثية في بنايات تجارية وسكنية.

وبينت أنه تم القاء القبض على تسعة اشخاص بداخل هذه المكانب الوهمية وضبط بحوزتهم 250 الف دولار امريكي، واكثر من 200 مليون دينار عراقي، مشيرة الى تدوين اقوال المشتبه بهم وسيتم احالتهم للجهة المختصة.