في بغداد.. إصابات بإطلاق نار ومحاولة انتحار وتسمم خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوقوع سلسلة من الحوادث الأمنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها اطلاق نار ومحاولة انتحار وحالة تسمم ومشاجرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شخصا أطلق النار على آخر يعمل كاسباً بسبب مشادة كلامية ضمن منطقة العلاوي شارع ٦، أدى الحادث إلى إصابة في الساق وتم نقل المصاب إلى مستشفى الكرامة، بينما لاذ الفاعل بالهروب إلى جهة مجهولة".

وفي حادث آخر، لفت المصدر إلى أن "امرأة حاولت الانتحار عن طريق رمي نفسها في نهر دجلة عندما كانت بصحبة زوجها الذي كان يقود عجلته ضمن منطقة باب المعظم خلف مستشفى مدينة الطب".

وأوضح أن "الحادث أسفر عن إصابتها بكدمات في أنحاء الجسم نتيجة تدحرجها على ضفة النهر بسبب خلاف حصل بينهم، وبعدما تم انقاذها من قبل زوجها والشرطة النهرية وتم نقلها إلى مستشفى مدينة الطب".

أما الحادث الآخر، فتعرضت طالبة إلى حالة تسمم نتيجة تناولها تمر مسمم معد للفئران من قبل ذويها داخل دارها ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة، في قرية زين العابدين، ما أدى إلى وفاتها داخل مستشفى الكندي، وفقا للمصدر.

وفي سياق آخر، ذكر المصدر، أن "شخصا أطلق النار على آخر يعمل بقالا بسبب خلاف حصل بينهما على محل البقالة ضمن منطقة حي النصر قرب جامع الإمام المهدي، ما أدى إلى إصابة شخص مستطرق أثناء مروره قرب محل الحادث، نُقل إلى مستشفى الشهيد لتلقي العلاج، ولاذ الفاعل بالهروب إلى جهة مجهولة".

وضمن سلسلة الحوادث الأمنية، حصلت مشاجرة وإطلاق النار بين طرفين بسبب خلاف حصل بينهم على سيارة ضمن منطقة البياع شارع ١٠، أدى إلى إصابة الطرف الأول بإطلاق نار في منطقة الساق وتم نقل المصاب الى مستشفى اليرموك، بينما لاذ الطرف الثاني بالهروب إلى جهة مجهولة".