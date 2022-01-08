في بغداد.. رجل يقتل زوجته وينتحر بسبب خلاف عائلي وانفجار عبوة لاصقة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، مساء اليوم السبت، بأن خلافاً عائلياً انتهى بقتل رجل لزوجته ومن ثم الانتحار جنوب شرقي العاصمة، فيما انفجرت عبوة لاصقة بسيارة أحد المواطنين وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً أقدم على قتل زوجته الموظفة في كلية الاسراء الجامعة، بسبب خلاف عائلي، ومن ثم قام بإنهاء حياته من خلال اطلاق النار على نفسه داخل دارهم في منطقة الزعفرانية، جنوبي شرقي العاصمة بغداد".

واشار الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابسات اوسع عن الموضوع".

من جانب اخر، افاد المصدر بأن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلة نوع (لكزز) انفجرت مساء اليوم في منطقة الداودي، مخلفة أضراراً مادية بالعجلة دون تسجيل اي اصابات".

وبين ان "المعلومات تشير الى ان الحادث سببه خلافات مالية بين شركاء عمل".