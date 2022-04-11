في بغداد.. رجل يفتح النار على مدرسة ابتدائية للبنات بسبب خلاف مع المدرسات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بتعرض مدرسة ابتدائية لهجوم مسلح من قبل وليّ أمر إحدى التلميذات بسبب خلافاً مع الكادر التدريسي، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وليّ أمر إحدى التلميذات في مدرسة (الرائد) الابتدائية في قطاع 73 بمدينة الصدر، هاجم المدرسة بالسلاح وأطلق النار على سورها الخارجي، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية".

وبين أن "سبب الهجوم هو شجار بين وليّ أمر التلميذة والكادر التدريسي وحارس المدرسة وهو منتسب في حماية المنشآت".

وأشار المصدر إلى أن "دوريات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث، فيما لاذ المهاجم بالفرار إلى جهة مجهولة".

وشهد العام الدراسي الحالي تصاعداً في الهجمات المسلحة والاعتداءات على المدارس والكوادر التدريسية، وكان لمحافظة ذي قار النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات، وبالأخص خلال الشهرين الماضيين.