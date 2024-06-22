في بغداد.. رجل وشقيقته يقتلان شخصين ويصيبان زوجة أحدهما

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شخصين وإصابة امرأة، نتيجة خلاف عائلي سابق في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً وشقيقته أقدما مساء اليوم، على قتل شخصين وإصابة زوجة أحدهما، مستخدمين سلاحاً نوع (مسدس)، ضمن منطقة كم الأرمن في قاطع باب الشيخ بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الرجل وشقيقته لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة"، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث يعود إلى خلافات عائلية سابقة لم تعرف طبيعتها بعد".