في بغداد .. جريحان احدهما عنصر أمني أُصيب أثناء غلقه محال مشروبات كحولية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة شخصين في حادثين متفرقين في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفوضاً في استخبارات الأمن السياحي أُصيب إثر تعرضه لحادث قطع اصبع اليد اثناء الواجب بسبب غلق محال مشروبات كحولية من قبل صاحب المحال بدون قصد في منطقة الكرادة تقاطع العلوية وسط العاصمة بغداد، مبينا أن مكان الاصابة قطع إصبع من اليد اليسرى.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات تخص شهر رمضان من بينها إغلاق محال المشروبات الكحولية، ومحاسبة غير الملتزمين بالقرار.

وفي حادث آخر أُصيب شخص تولد1994 اثر تعرضه الى اطلاق ناري طائش في منطقة "شهداء العبيدي".

وبيّن المصدر ذاته أن مكان الاصابة في البطن، مضيفا المصاب تم نقله من قبل ذويه إلى مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد.