في بغداد.. تقرير أمريكي يكشف عن "أعضاء" خلية اغتيال مدرس أمريكي والفصائل المتهمة

شفق نيوز/ بعد نحو ثلاثة أعوام من مقتل المدرس الأميركي، ستيفن ترويل، في بغداد، نشر معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى تقريراً كشف فيه عن إفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأدلة أخرى ترجح احتمال تورط "ميليشيا أهل الكهف" التابعة لفيلق القدس الإيراني في الحادث.

وقال المحلل في معهد واشنطن مايكل نايتس في تقرير نشر، أمس الأربعاء، إن الإفادة المكونة من 28 صفحة حول الجريمة، حللت الجوانب المتعلقة بتشكيل الخلية التي نفذت عملية القتل والمكونة من تسعة أشخاص جرى تجميعهم من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب نايتس فقد ضمت الخلية أفرادا من "ميليشيات عراقية" مدعومة من إيران، بالإضافة إلى ضابط في فيلق القدس يُدعى محمد رضا نوري وفريق استخبارات تابع للحرس الثوري.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن هذا الضابط كان يحمل الجنسية السورية إلى جانب الإيرانية، مما يشير إلى خبرته في العمليات داخل سوريا.

بحسب الإفادة فإن الهدف الرئيسي للخلية كان اختطاف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص واغتيال سبعة آخرين، بما في ذلك مواطنين أميركيين، في مسعى للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، واستخدام عمليات الخطف كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن "الخلية كانت مكونة من أعضاء من ميليشيات عراقية مختلفة، بما في ذلك عصائب أهل الحق وميليشيا النجباء وكتائب حزب الله".

كما كشفت الرسائل المشفرة التي اعترضها مكتب التحقيقات الفيدرالي من هاتف الضابط الإيراني شكواه بأن "عدد الشباب محدود، وهذه المهام الخاصة تحتاج إلى أشخاص مميزين للغاية".

وبحسب نايتس فإن "الحرس الثوري الإيراني يسعى إلى تجنيد مقاتلين عراقيين جدد غير معروفين لدى وكالات الاستخبارات العراقية والغربية، وربما لإنشاء خلايا جديدة تدين بالولاء المباشر للحرس الثوري الإيراني بدلا من الفصائل العراقية الحالية".

ويقول نايتس إن "عملية الاغتيال ارتبطت في وقت مبكر بميليشيا أهل الكهف"، بعد أن أعلنت الجماعة في بيان أن الهجوم كان انتقاما لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إلا أنها نفت لاحقا مسؤوليتها عن البيان الأول.

وكانت محكمة عراقية أصدرت في آب/أغسطس 2023 حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل ترويل.

واغتيل الرجل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة وسط بغداد.

وبعد أن عاش في بغداد عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، درّس ترويل اللغة الإنكليزية وفقًا لوسائل إعلام أميركية، وأظهر على الشبكات الاجتماعيّة إيمانه المسيحي المتحمّس.