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في بغداد.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات أفرادها أجانب

Category: أمـن

Date: 2022-05-10T16:10:16+0000
في بغداد.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات أفرادها أجانب

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على أفرادها الذين يحملون جنسيات آسيوية وعربية، في مناطق مختلفة من بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعملية استباقية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من تفكيك الشبكة المكونة من أربعة متهمين، ثلاثة منهم يحملون الجنسية الآسيوية والرابع عربي.

وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل مختص قام باستدراج احد المتهمين والقبض عليه بكمين محكم وضبطت بحوزته كمية من المخدرات وادوات للتعاطي، وبدلالته تم القبض على باقي افراد الشبكة بعمليات متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة.

واشارت الى تدوين اقوال المعتقلين ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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