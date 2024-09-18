في بغداد .. تعرض طفل لاختطاف واغتصاب والقبض على الجاني

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص بتهمة اختطاف طفل واغتصابه شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت من ذوي احد الاطفال بفقدان ابنهم من مواليد العام 2014 وعدم تواجده داخل الدار ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد.

وأوضح أنه تم تعميم اوصاف الطفل على المرابطات كافة، وتم تتبع كاميرات المراقبة، مشيرا الى القبض على شخص يستقل دراجة نوع "تكتك" وبداخلها الطفل أعلاه.

وحسب ادعاء الطفل فإنه تم اختطافه واغتصابه من قبل صاحب الدراجة، لافتا إلى التحفظ على الطرفين إجراءات اصولية.