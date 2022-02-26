سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في بغداد .. تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-02-26T07:17:23+0000
في بغداد .. تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها (صور)

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد يوم السبت بتحرير امرأة مختطفة والقاء القبض على خاطفيها في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه ‏‎بجهد استخباري مميز وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام (حي العامل) من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في "حي المخابرات" أحد مناطق الكرخ.

ووفقا للبيان فإنه ‏‎تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

related

صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

Date: 2021-06-20 10:44:48
صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

الأمن يقبض على صينيين في بغداد

Date: 2020-10-20 09:38:47
الأمن يقبض على صينيين في بغداد

القبض على مجموعة تقوم بسرقة المواكب الحسينية في الديوانية

Date: 2021-03-09 09:06:03
القبض على مجموعة تقوم بسرقة المواكب الحسينية في الديوانية

بعمليتين نوعيتين.. الأمن الوطني يطيح بـ5 "إرهابيين" في الانبار

Date: 2021-07-09 14:27:53
بعمليتين نوعيتين.. الأمن الوطني يطيح بـ5 "إرهابيين" في الانبار

"ابو عائشة" و "ابو اسحاق" بقبضة الأمن في عمليتين منفصلتين في بغداد

Date: 2020-10-25 06:22:10
"ابو عائشة" و "ابو اسحاق" بقبضة الأمن في عمليتين منفصلتين في بغداد

جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على "أبو ياسر" وسبعة آخرين

Date: 2021-03-23 10:14:10
جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على "أبو ياسر" وسبعة آخرين

بمعلومات استخبارية من السليمانية.. الإطاحة بعشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون" في كركوك

Date: 2021-08-17 20:43:17
بمعلومات استخبارية من السليمانية.. الإطاحة بعشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون" في كركوك

ديالى.. الإطاحة بـ37 مطلوباً بينهم إرهابيون

Date: 2020-11-19 16:38:06
ديالى.. الإطاحة بـ37 مطلوباً بينهم إرهابيون