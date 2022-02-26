في بغداد .. تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها (صور)

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد يوم السبت بتحرير امرأة مختطفة والقاء القبض على خاطفيها في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه ‏‎بجهد استخباري مميز وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام (حي العامل) من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في "حي المخابرات" أحد مناطق الكرخ.

ووفقا للبيان فإنه ‏‎تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.