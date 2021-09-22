في بغداد.. تحرير مختطفة واعتقال وضبط شبكة لترويج وتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاربعاء، تحرير مختطفة واعتقال الخاطف، اضافة الى ضبط شبكة لترويج وتعاطي المخدرات بعمليات منفصلة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة وتكثيف الجهد الاستخباري، وبناء على معلومات دقيقة وبتنسيق عالِ المستوى بين جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وللحد من الجريمة المنظمة، تمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية من تحرير مختطفة، واعتقال الخاطف في منطقة الغزالية غربي بغداد".

وفي سياق متصل ووفقا للبيان "اعتقلت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني، ثلاثة متهمين بالابتزاز الإلكتروني بعد كمين محكم نصب لهما في منطقتي الغزالية، والبياع".

وضمن الجهود الاستخبارية وتعاون المواطنين تمكنت قوة من اللواء (15) من ضبط شبكة مكونة من (11) متهماً بينهم امرأة لترويج وتعاطي المخدرات، في احدى الشقق في منطقة الكرادة وتم ضبط مواد مخدرة، وأجهزة تعاطي، واسلحة مختلفة، بحسب البيان.

وتم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".