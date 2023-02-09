في بغداد.. تحرير فتى مختطف واعتقال خاطفه وتفكيك عبوة ناسفة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن تحرير فتى مختطف وإلقاء القبض على خاطفه في بغداد، فيما تم تفكيك عبوة ناسفة جنوبي العاصمة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد الكرخ الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ حول وجود فتى مخطوف بحوزة متهم خاطف ضمن قاطع مسؤولية الفوج نفسه، تم تشكيل فريق عمل متخصص بالاشتراك مع مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي لتدقيق المعلومات وضرورة إلقاء القبض على المتهم وتحرير المخطوف".

وبينت انه "تم نصب كمين محكم وإلقاء القبض على الخاطف وتحرير المختطف بعد أن تحرك بعجلته حيث تم تسليمها الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون".

من جانب آخر، تمكن خبراء مكافحة المتفجرات "صقر بغداد" من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في شارع المصافي بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، تم وضعها قرب دار احد المواطنين.