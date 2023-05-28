في بغداد.. انتحار منتسب بالحشد ورجل أمن يفشل بإنهاء حياته

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بإقدام منتسب في الحشد الشعبي بالانتحار دون معرفة الأسباب، فيما حاول منتسب أمني الانتحار إلا أنه فشل، وأصيب منتسب ثالث بإطلاق نار من قبل مسلحين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في الحشد الشعبي انتحر داخل منزله في قضاء الحسينية شمالي بغداد، بإطلاق النار على نفسه دون معرفة سبب الانتحار".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "منتسباً في مديرية الادعاء العام/ الدائرة القانونية، أطلق النار على نفسه داخل الدائرة ضمن مقتربات منطقة زيونة وسط بغداد، محاولاً الانتحار ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى".

إلى ذلك بين المصدر أن "مسلح مجهول الهوية أطلق النار من مسدس يحمله باتجاه شخص يعمل منتسباً في وزارة الدفاع ضمن منطقة جميلة شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابة المنتسب برصاصة في الساق، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".