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في بغداد.. انتحار "مراهقة" ومقتل امرأة

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T06:56:45+0000
في بغداد.. انتحار "مراهقة" ومقتل امرأة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار مراهقة في أبو غريب، ومقتل امرأة بنيران مجهول في بوب الشام، ضمن العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة من مواليد ٢٠٠٥، أقدمت صباح اليوم على الانتحار عن طريق شنق نفسها بواسطة شال معلق داخل دارها في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الفتاة كانت تعاني من مشكلات نفسية".

في السياق، أبلغ المصدر، بأن "شخصا مجهولا دخل إلى دار امرأة، وهو عبارة عن معمل لإنتاج البلاطات المقرنصة ضمن منطقة بوب الشام في بغداد، وأطلق النار عليها".

وأضاف المصدر، أن "المرأة فارقت الحياة داخل المستشفى، بعد تعرضها لثلاث رصاصات في مناطق متفرقة من الجسد".

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