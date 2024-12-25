في بغداد.. انتحار فتاة وإنقاذ امرأة كانت مختطفة و مقيدة بالاصفاد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني ، يوم الأربعاء، بانتحار فتاة عبر شنق نفسها في منزلها، فيما تم العثور على امرأة كانت مختطفة منذ 9 أيام، وذلك في حادثين مختلفين بمنطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "فتاة متزوجة تولد 2003، انتحرت عبر شنق نفسها بواسطة قطعة قماش "شال"، في غرفة منزلها بمنطقة البنوك شمالي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "ذوي الفتاة، أفادوا أنها كانت تعاني من مشاكل مع زوجها".

وفي حادث منفصل، بين المصدر، أن "شخصا عثر على امرأة تولد 1988، فاقدة للوعي بشكل نصفي ومقيدة بأصفاد، وتم نقلها للمستشفى في منطقة الشعلة شمالي بغداد".

وتابع أن "المرأة، وتعمل محامية، كانت مختطفة منذ يوم 16 من الشهر الحالي"، موضحا أنه "تم اتخاذ التدابير الطبية للمرأة و افاقتها وفتح تحقيق بالحادث".