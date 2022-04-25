في بغداد.. انتحار رجل وإصابة آخر برصاصة طائشة وهجوم بقنبلة على منزل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار رجل شنقاً داخل منزله، فيما أصيب آخر برصاصة طائشة، كما تعرض منزل لاستهداف بقنبلة صوتية بسبب خلاف عشائري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً تولد ١٩٧١ انتحر شنقاً داخل منزله في منطقة الدسيم شمالي بغداد لأسباب مجهولة"، مشيراً إلى أن "الرجل يعاني من اضطرابات نفسية".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار".

من جانب آخر، أصيب رجل برصاصة طائشة ضمن قطاع ٤٨ بمدينة الصدر، مبيناً أنه تم نقل المصاب الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

إلى ذلك ذكر المصدر أن "أشخاصاً هاجموا بقنبلة صوتية منزل مدني في منطقة جميلة شرقي بغداد، بسبب خلافات عشائرية".

واوضح ان "الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية وانما فقط اضرار مادية لحقل بواجهة المنزل".