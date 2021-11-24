في بغداد.. امرأة تعتدي على شرطية بعد ضبطها تنقل مخدرات لزوجها السجين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاربعاء، بتعرض شرطية لاعتداء من قبل امرأة بعد ضبطها أثناء محاولتها تمرير مخدرات لزوجها في أحد سجون العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زوجة احد المسجونين بقضايا المخدرات في سجن تابعة لشرطة بغداد، كانت تحاول تمرير مخدرات لزوجها عند زيارته، إلا أن إحدى الشرطيات تمكنت من كشفها وضبط المخدرات بحوزتها".

وأضاف أن "المرأة قامت بالاعتداء على الشرطية وضربها لكن الأخيرة نجحت بالسيطرة على المرأة واعتقالها"، مشيراً إلى أن قائد شرطة بغداد وجهّ بتكريم الشرطية.

يشار إلى أن تعاطي المواد والحبوب المخدرة تنتشر في السجون العراقية منذ زمن، وعادة ما يكون بعض المسؤولين على إدارة السجون متورطين بوصول المخدرات للسجناء.