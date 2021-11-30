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في بغداد .. الأمن يعتقل شخصا باع ابنتيه القاصرتين مقابل ملايين الدنانير

Category: أمـن

Date: 2021-11-30T07:16:03+0000
في بغداد .. الأمن يعتقل شخصا باع ابنتيه القاصرتين مقابل ملايين الدنانير

شفق نيوز/ أفادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على شخص بعد قيامه ببيع إبنه الرضيع عقب ولادته بساعات، وعلى على أب يروم بيع ابنتيه القاصرتين مقابل مبلغ مالي وإحباط عملية البيع في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه "بعد ورود معلومات من خلال أحد المصادر السرية حول وجود شخص يروم بيع طفلتيه القاصرتين شخص مجهول مقابل مبلغ (9 ملايين دينار) ، على الفور ولأهمية الحالة وفي سبيل الحد من هذه الجرائم الدخيلة على مجتمعنا تم تشكيل فريق عمل من ضباط مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية في الرصافة التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة لتدقيق المعلومات الواردة".

ووفقا للبيان فإنه "بالتنسيق مع المصدر تم توثيق المعلومات بالتصوير ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود وإحباط عملية البيع، دونت اقوال المتهم والد الضحيتين وصدقت قضائيًا بأعترافه عن الجريمة إضافة لاعترافه ببيع إحدى كليتيه سابقا وكذلك بيع إبنه الرضيع بعد ولادته بساعات الى نفس الشخص في الإقليم".

وتابع البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة (٦/ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢)" .

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