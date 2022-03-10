في بغداد.. الإطاحة بإرهابيين اثنين وعصابة للإتجار بالمواد المخدرة

شفق نيوز/ تمكنت القوات الامنية يوم الخميس، من الإطاحة بإرهابيين اثنين، وعصابة للاتجار بالمخدرات بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعمليتين منفصلتين وبمتابعة ميدانية من قبل القادة والامرين، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية، تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ إرهاب"، مشيرا إلى أن"ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده في منطقة (١ آذار) ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف البيان؛ انه "في سياق متصل تمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية من اعتقال مطلوب وفق ٤/١ ارهاب بعد رصد تحركاته في منطقة الغزالية".

وتابع أن "قوة مشتركة من (استخبارات اللواء ٤٤ فرقة المشاة الحادية عشرة ، مفرزة من جهاز الأمن الوطني/مكتب الزهور) تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة ضُبط بحوزتهم (٤ كيلوغرام) من مادة الكريستال مع مسدس عدد واحد ومبلغ من المال قدره (مليونين ومائة وواحد وستون الفاً)".

وبين أن "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عصابة للاتجار بالمواد المخدرة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك ونصب سيطرة مفاجئة والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود في منطقة الحسينية".

ولفت البيان إلى أنه تمت احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.