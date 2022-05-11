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في بغداد.. الإطاحة بعصابة "أبو الليل" ومتهمين آخرين بينهم "إرهابيون"

Category: أمـن

Date: 2022-05-11T18:12:27+0000
في بغداد.. الإطاحة بعصابة "أبو الليل" ومتهمين آخرين بينهم "إرهابيون"

شفق نيوز/ القت قوات الشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، القبض على عصابة سرقة كانت تطلق على نفسها "ابو الليل" في منطقة الزعفرانية، في وقت اعلنت فيه عمليات بغداد اعتقال متهمين بينهم "إرهابيون".

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الثاني اللواء الرابع شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزراة الداخلية ومفرزة من مركز شرطة الزعفرانية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين وردت بحقهم العديد من المناشدات والشكاوى"، مشيرة الى "تشكيل فريق عمل لمتابعتهم حيث ألقي القبض عليهم في منطقة الزعفرانية ببغداد داخل كرفان امام دار المتهم المدعو (ابو الليل) وضبط بحوزتهم (بندقية كلاشنكوف ، مسدس ، مخزن ، 13 بايب ، مادة شبيهة بالكرستال ، 5 قداحات ، قامة ، 85 انبولة )".

وأوضحت أن "المتهمين الملقى القبض عليهم هم افراد عصابة تمتهن تسليب الدرجات النارية والقيام بالدكات العشائرية جراء مبالغ مالية"، مؤكدة "احالة المتهمين كافة مع المضبوطات الى جهة الاخصاص اصولياً".

بدورها اعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على ثلاثة "إرهابيين" وثلاثة متهمين اخرين بجرائم "الدكة العشائرية" ومصادرة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة التي بحوزتهم بجانب الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع عناصر الامن المتواجدين في سيطرة/بوابة الراشدية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالارهاب جاء ذلك اثناء محاولة دخولها الى العاصمة بغداد عبر السيطرة اعلاه شمال شرق بغداد".

وفي سياق متصل تمكنت قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مفرزة من (مكافحة ارهاب/الطارمية) وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على متهم بالارهاب بعد ان تم رصد تحركاته وتواجده ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، بحسب البيان.

وعلى صعيد اخر تمكنت قوة من لواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفارز من(استخبارات وامن بغداد،مكتب مكافحة اجرام/الزهور،استخبارات الداخلية،جهاز الامن الوطني) من فض نزاع عشائري والقاء القبض على ثلاث متهمين بالدكة العشائرية بالاضافة الى مصادرة الاسلحة الغير مرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الحسينية شمال شرق بغداد.

واكدت قيادة عمليات بغداد، "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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