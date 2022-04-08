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في بغداد.. الإطاحة بتاجر مخدرات أفريقي الجنسية بحوزته 5 كيلوات من الكرستال

Category: أمـن

Date: 2022-04-08T17:06:10+0000
في بغداد.. الإطاحة بتاجر مخدرات أفريقي الجنسية بحوزته 5 كيلوات من الكرستال

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على تاجر مخدرات أفريقي الجنسية بحوزته (5) كيلو غرام من الكرستال في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية خاطفة نفذت من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أسفرت عن إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة يحمل الجنسية الافريقية و بالجرم المشهود وبحوزته (5) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في منطقة العلاوي بمحافظة بغداد".

ولفتت الى أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مشترك من مفارز الوكالة العاملة في بغداد ومفرزة من جهاز الأمن الوطني، حيث تم تسليمه الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

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