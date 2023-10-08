في بغداد.. القبض على أم عرضت ابنتها وفتاة للبيع مقابل 6 ملايين دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على أم عرضت ابنتها وفتاة هاربة من ذويها "قاصرتين" للبيع مقابل ست ملايين دينار عراقي.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد تلقت معلومات دقيقة عن قيام امراة بعرض ابنتها و فتاة هاربة من ذويها القاصرتين مقابل مبلغ مالي وقدره 6 ملايين دينار عراقي.

وأوضحت أنه، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات عن مكان وزمان بيع الفتاتين بغية إحباط عملية البيع والقبض على الجناة .

وتابعت، أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والاستخبارية اللازمة، وبكمين محكم تمت الإطاحة بالمتهمة بالجرم المشهود واحباط عملية بيعهما، موضحة أنه لدى اجراء التحقيق الاولي تبين أن المتهمة والدة الفتاة القاصر والفتاة الاخرى هاربة من ذويها وكانت تدعي بانها شقيقتها وتستخدم هوية مزورة مستنسخة لاحدى شقيقات المتهمة.

وأوضحت أن المتهمة، اقدمت على عرضهما للبيع لاشخاص مجهولين غير مبالٍية بمصيرهم وذلك مقابل مبلغ قدره ست ملايين دينار عراقي، وقد دونت اقوالها واحيلت الى الجهات التحقيقية المختصة في الاتجار بالبشر استعداد لمثولها امام القضاء.

وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .