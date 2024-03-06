في بغداد.. القبض على متهم بقتل رجل وامرأة وإصابة 3 أشخاص بهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح وسط العاصمة، فيما ألقت الشرطة القبض على متهم بقتل رجل وامرأة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (تاهو) فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شقيقين اثنين وشخصاً ثالثاً كان معهما ضمن شارع 62 في الكرادة بالعاصمة بغداد".

وبين أن "الهجوم أسفر عن إصابتهم بجروح مختلفة، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية بوجود جريمة قتل لرجل وامرأة من قبل شخص مجهول عن طريق إطلاق النار عليهما في حي التراث بمنطقة البياع، شرعت الشرطة بتشكيل فريق عمل والتحرك السريع باتجاه محل الحادث ومراقبة الكاميرات".

وأضافت أنه "تم التوصل إلى المتهم وضبط عجلته والسلاح المستخدم بالحادث نوع مسدس من قبل دوريات النجدة ودوريات فوج طوارئ بغداد الرابع ضمن منطقة الدورة وتسليمه إلى مركز البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".