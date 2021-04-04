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في بغداد: القبض على متهمين بالقتل والخطف و"كلاشينكوف" في ملعب كرة قدم

Category: أمـن

Date: 2021-04-04T07:34:47+0000
في بغداد: القبض على متهمين بالقتل والخطف و"كلاشينكوف" في ملعب كرة قدم

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية في بغداد، يوم الأحد، من إلقاء القبض متهمين بالشروع بالقتل والاختطاف، فيما تمكنت قوة من الشرطة من فض مشاجرة بالسلاح الناري جنوبي العاصمة.

وبحسب بيان مديرية مكافحة اجرام بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة الشروع بالقتل بدافع سرقة مبلغ مالي قدره 2700 دولار أمريكي في منطقة الرشاد شرق بغداد.

وأضاف البيان؛ أن قوة من مكتب مكافحة اجرام النهروان ألقت القبض على متهم بقضية خطف احد المواطنين ومساومة ذويه مقابل فدية مالية قدرها 60 ألف دولار أمريكي لإطلاق سراحه في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد.

وأشارت المديرية في بيانها؛ إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى القضاء.

وفي بيان آخر صادر عن مديرية شرطة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ ذكرت انه تم فض مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري بسبب لعبة كرة قدم وإلقاء القبض على المتهمين.

وأضاف البيان أنه بعد سماع صوت اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الوحدة قسم شرطة المدائن في شرطة بغداد تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وتطويق المنطقة وبالفعل تم فض المشاجرة وإلقاء القبض على المتهمين وبحوزة أحدهم سلاح ناري عبارة عن بندقية كلاشنكوف.

وأشار البيان إلى أن الملقى القبض عليه اعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار بسبب لعبة كرة قدم شعبية ضمن المنطقة.

ولفت البيان إلى أنه تم اصطحاب المتهمين الى مركز الشرطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم وفق القانون.

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