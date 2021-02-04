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في بغداد .. القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال بعملة اجنبية لاقيمة لها

Category: أمـن

Date: 2021-02-04T06:44:08+0000
في بغداد .. القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال بعملة اجنبية لاقيمة لها

شفق نيوز/ اعلنت وكالة شؤون الشرطة يوم الخميس عن القاء القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين بعملة اجنبية لا قيمة لها مع ضبط مبالغ مالية محلية واجنبية كبيرة  بحوزة افرادها.

وقالت الوكالة في بيان اليوم انه "بعد توفر معلومات عن وجود عصابة نصب واحتيال مؤلفة من ثلاثة اشخاص تقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال بيع عملة اجنبية لا قيمة لها امام الدينار العراقي مقابل مبالغ طائلة في بغداد ضمن اعمال مكتب مكافحة اجرام التاجي ، تم على الفور تشكيل فريق عمل واستحصال الموافقات القضائية".

واوضح البيان انه "تم نصب اكثر من كمين في عدة مناطق يحتمل تواجدهم فيها حيث تم القبض عليهم جميعا في منطقة التاجيات وهم ثلاثة متهمين ولدى التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات نصب واحتيال على مواطنين كبار في السن".

وتابع البيان انه تم اجراء التحري بدورهم في مناطق الدورة والبياع بعد اخذ موافقة قاضي التحقيق وتم ضبط مبلغ (78 مليون دينار عراقي مع 40 الف دولار امريكي) حصيلة عمليات النصب والاحتيال".

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