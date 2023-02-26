في بغداد .. القبض على عصابة احتجزت 7 عمال أجانب بينهم نساء لغرض المتاجرة بهم

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأحد، بأنها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة متهمين اثنان منهما من جنسية أجنبية، والثالث عراقي يدعون أن لديهم شركة لتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية ضمن منطقة المنصور في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية عن وجود عصابة قامت باحتجاز 4 عاملات نساء وثلاثة رجال أجانب الجنسية داخل الشركة وسحب جوازات سفرهم واجبارهم على العمل القسري والاعتداء عليهم والمتاجرة بهم.

وأضاف أنه تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (5) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل.