في بغداد .. القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا المتاجرة بفتاة قاصر

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الجمعة، بالقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بتزوير مستمسكات فتاة قاصر وتسجيلها باسم ثاني لغرض المتاجرة بها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها في قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بتزوير مستمسكات رسمية لفتاة قاصر وتسجيلها باسم ثانٍ لغرض تسهيل عملية المتاجرة بها.

ووفقا للبيان فإنه دونت أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٩٨، ٢٨٩ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل.

ويُعد الاتجار بالنساء أحد أشكال الرق في العصر الحديث، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرياته الأساسية وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة إنما تمتد لتشمل العديد من الدول وتختلف صورها وانماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالنساء ومدى احترامها لحقوق الإنسان، ومن صورها الدعارة والاستغلال الجنسي وبيع الأعضاء البشرية واستغلالهن كالخدم في المنازل فضلا عن الزواج القسري والسياحة الجنسية.

ويقول مجلس القضاء الأعلى العراقي في تقرير صدر في العام 2022 إن "هذه الجريمة تعد المصدر الثالث للتربح غير المشروع أو التربح من الجريمة وذلك بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح حيث يرتبط الإتجار بالنساء بعدة أسواق هي دول العرض ودول الطلب ودول المعبر والتي تعد حلقات مترابطة ببعضها".