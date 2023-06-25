بغداد .. العثور على جثة وانتحار طفل والتحفظ على شخصين بتهمة اغتصاب فتاة

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية، يوم الأحد، بالتحفظ على شخصين بتهمة اغتصاب فتاة فيما تم العثور على جثة شاب بينما اأقدم طفل على الإنتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه وذلك في حوادث مختلفة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إنه جرى التحفظ على ثلاثة اشخاص بينهم فتاة مواليد العام 2009 ادعت بانها تم اغتصابها من قبل الشخصين المتحفظ عليهما أحدهما مواليد العام 1999، والآخر 2006.

وأضاف أنه كانت هناك مشادة كلامية فيما بينهم بالقرب من مدخل الدلفية ضمن منطقة حي القاهرة شرقي بغداد.

وفي حادث آخر عثرت القوات الأمنية على جثة مجهولة الهوية في احد البزول ضمن ناحية جسر ديالى منطقة الكرغولية في بغداد.

ووفقا للمصدر ذاته فإن، الجثة تعود لطفل مواليد العام 2009 لم يعثر على أي آثار شدة خارجية على الجثة التي تم رفعها ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة.

هذا وقد انتحر شاب مواليد العام 1996 بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد، و لم تعرف اسباب الانتحار، بحسب الشرطة.