في بغداد.. السجن 10 سنوات بحق مدان لقيامه بتمجيد الإرهاب والترويج لأفكاره

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة التمجيد والترويج للإرهاب عبر مواقع الكترونية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان اعترف اثناء تدوين أقواله بإدارة مواقع وحسابات الكترونية مهمة للتنظيمات الإرهابية تقوم بتمجيد افراد عناصر داعش الإرهابي والترويج لأفكاره التكفيرية".

وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2017".