في بغداد.. اعتقال 3 ارهابيين وعصابة مخدرات وتحرير فتاة مختطفة

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وعصابة تتاجر بالمخدرات وتحرير فتاة مختطفة واعتقال الخاطف، في عمليات متفرقة بالعاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من مديرية شؤون السيطرات بالاشتراك مع العناصر الامنية المتواجدة فيها ومن خلال تفعيل حاسبات المطلوبين للقضاء والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص، القت القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب، اثناء محاولة دخولهما الى العاصمة بغداد عبر سيطرتيّ الشعب، وآمرية ابي غريب.

واشارت الى ان قوة من اللواء الخامس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات بغداد شعبة الحرية، القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب بعد رصد تواجده في قاطع مسؤولية اللواء.

واضافت الخلية ان قوة من اللواء السابع في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني القت القبض على عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثلاثة متهمين بحوزتهم نصف كيلو غرام من مادة "الكريستال" مع اجهزة للتعاطي ومسدس غير مرخص، بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم ضمن منطقة السيدية بجانب الكرخ.

من جانب اخر، اوضحت الخلية انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قامت قوة من اللواء السابع للفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية، بنصب كمين في شارع قطر الندى" بجانب الكرخ وتمكنت خلاله من تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفها الذي يستقل عجلة.

واكدت الخلية انه تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم.