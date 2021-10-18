في بغداد.. اعتقال مرشح خاسر بحوزته سلاح غير مرخص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال مرشح خسر في الانتخابات الأخيرة وبحوزته سلاح غير مرخص جنوبي العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن المرشح امتنع عن تسديد المستحقات المالية لمراقبي مراكز الاقتراع التابعين له.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوريات شرطة النجدة في منطقة الدورة جنوبي بغداد، ضبطت سيارة تعود الى مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب العراقي، وبداخلها سلاح غير مرخص وعتاد ومبلغ مالي، مبيناً أن القوة اعتقلت المرشح واقتادته الى مركز امني لاجراء التحقيقات اللازمة.

وأضاف أنه بعد التحقيق مع المرشح الخاسر تبين أن خلافاً نشب بينه وبين اعضاء ومراقبي المراكز الانتخابية التابعين له بسبب عدم تسديده لمستحقاتهم المالية.

يشار إلى أن مرشحة خاسرة تسكن جنوب شرقي العاصمة بغداد، تعرضت في وقت سابق لهجوم على منزلها من قبل مراقبي الانتخابات التابعين لها، بعد أن امتنعت عن تسديد أجورهم.