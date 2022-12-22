في بغداد .. اعتقال مبتز هدد موظفة مصرفية بقتل أولادها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على مبتز هدد موظفة تعمل بمصرف حكومي في بغداد بقتل أولادها في حال عدم دفع مبلغ من المال.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة من نجدة بغداد الكرخ تمكنت من القبض على شخص مبتز قام بتهديد موظفة في مصرف الرشيد عبر الهاتف وطلب منها جلب المال او قتل اولادها ونشر صورها.

ووفقا للمصدر فإنه وبعد أن استنجدت الموظفة بالقوة أعلاه، تم نصب كمين للمتهم أسفل جسر العاب الكرخ ضمن منطقة السيدية والقت القوات الامنية القبض عليه.