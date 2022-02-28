في بغداد.. اعتقال عنصرين من (داعش) أحدهما ينقل عناصر التنظيم

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الاثنين، اعتقال عنصرين من تنظيم (داعش)، في العاصمة بغداد، مبينة أنه احدهما كان ناقلا للعناصر الإرهابية.

وقال خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري ،تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين في العاصمة بغداد وهما مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات (داعش)".

وأضافت الخلية في بيانها ان احد المعتقلين "ناقل للعناصر الإرهابية والاخر اعترف اثناء التحقيق معه بالانتماء لعصابات داعش وعمل تحت كنى حركيه بما يسمى قاطع الانبار"، مبينة انه "جرى تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائياً واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية.