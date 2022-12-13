في بغداد .. اعتقال عدد من المطلوبين بتهم مختلفة أبرزها القتل

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مطلوب بجريمة القتل، فيما اعتقلت آخرين بتهم مختلفة أبرزها السرقة والتزوير، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية شرق بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات" .

وأضاف البيان أن "مفارز مديرية مكافحة الإجرام نفذت أوامر القاء قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومحال تجارية ومنازل سكنية ودراجات نارية ودراجات (التك تك) ومتهمين آخرين بتزوير مستمسكات رسمية ووكالة عجلة وأوامر إدارية ، إضافة إلى القبض على مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

وتابع البيان انه "تم ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود اشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

من جهته كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية من نجدة بغداد/ الكرخ تمكنت من القبض على شخص أقدم على سرقة مبلغ قدره 900 ألف دينار وسند دار وبطاقة (كي كارد) من داخل قاصة ضمن منطقة شهداء البياع".

وفي السياق ذاته أوضح المصدر أن "نجدة بغداد/ الكرخ ألقت القبض على أطراف مشاجرة استخدمت فيها اطلاقات نارية ضمن منطقة عرب جبور في الدورة، غربي بغداد، من دون اصابات تذكر".