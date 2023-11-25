في بغداد.. اعتقال عائلة اختطفت "صبية" استدرجتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بإلقاء القبض على عائلة مكونة من ثلاثة أفراد بعد استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتجازها داخل منزلهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "مواطناً تقدم ببلاغ لمركز شرطة الجعيفر وسط العاصمة بغداد، يفيد بأن ابنته لم تعد للمنزل بعد انتهاء الدوام المدرسي وحين استفسر عنها من إدارة المدرسة أبلغوه بأنها لم تحضر للدوام".

وبين المصدر أنه "تم تشكيل فريق عمل من قبل المفارز الاستخبارية ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمفقودة (الإنستغرام) وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات والمتابعة تم التوصل إلى أنه تم استدراجها من قبل شاب تولد 2005 إلى منزله في حي الشيخ معروف بجانب الكرخ من بغداد".

وأشار إلى أنه "بعد التنسيق مع ضابط مركز شرطة الجعيفر واستحصال الموافقات الأصولية ومن خلال كمين محكم من قبل المفارز الاستخبارية وقوة من فوج طوارئ بغداد الكرخ الثاني ومفرزة من مركز شرطة الجعيفر، تمت مداهمة المكان الموجودة فيه المفقودة في الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت".

وأكد المصدر أنه "تم اعتقال الشاب ووالده وأمه، وضبط دراجة نارية نوع (تك تك) وتسليمهم إلى مركز شرطة الجعيفر".