في بغداد.. اعتقال ضابط كبير منسوب للواء الرئاسي يدير فندقاً لعمليات الإتجار بـ"القاصرات"

شفق نيوز/ أكد مسؤول أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على صاحب فندق وسط العاصمة يدير عمليات الإتجار بالفتيات القاصرات وأعمال دعارة، مشيراً إلى أن الشخص يحمل هوية ضابط كبير في لواء حماية رئاسة الجمهورية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية، تداولت خبراً مفاده "إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد في لواء حماية رئاسة الجمهورية يمتلك فندقاً في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد، ويدير بداخله أعمال دعارة وعمليات اتجار بالبشر".

وبحسب ما تم تداوله، فإن الملقى القبض عليه هو "شقيق السياسي الكوردي عماد باجلان".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية داهمت فجر اليوم، فندق (ريم البوادي) في شارع السعدون وسط بغداد، وألقت القبض على شخص اسمه (محمد باجلان)، يُعتقد أنه صاحب الفندق".

وبين المصدر أن "عملية الاعتقال تمت على خلفية وجود معلومات تفيد بأن المدعو أعلاه يمارس عملية تجارة البشر وتهريب القاصرات"، مشيراً إلى أنه "لم يتم التأكد إذا كان المُعتقل هو فعلاً ضابط برتبة عقيد منسوب إلى لواء رئاسة الجمهورية أم لا".

وأكد أنه "تم ضبط باج عسكري برتبة عقيد بحوزته ومبالغ مالية ومسدس، وأثناء عملية الاعتقال حاول المُعتقل ابتلاع الباج العسكري إلا أنه لم يتمكن من ذلك".