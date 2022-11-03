في بغداد .. اعتقال ضابط بوكالة الاستخبارات الاتحادية ضمن شبكة تهريب النفط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ضابط منسوب إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية بتهمة الانخراط ضمن شبكة تهريب النفط.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني ووفقا لمذكرة قبض قضائية ألقت القبض على ضابط برتبة عقيد في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك بالقرب من سوق الميثاق ضمن منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن الضابط ايضا متهم بالانخراط ضمن شبكة تهريب النفط.

وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، تفكيك شبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفيما أشار الى ان من بين أفراد الشبكة ضباط وتجار كبار، اوضح ان الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.