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في بغداد .. اعتقال شخصين اختطفا فتاة واغتصباها ورمياها في الطمر الصحي (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-04-28T07:16:20+0000
في بغداد .. اعتقال شخصين اختطفا فتاة واغتصباها ورمياها في الطمر الصحي (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد يوم الأربعاء القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على خطف فتاة ورميها في الطمر الصحي غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، إن مفارزها في مكتب اجرام ابي غريب، القت القبض على متهمين اثنين اقدما على خطف فتاة تبلغ من العمر 13 عاما ورميها في الطمر الصحي وهي لا تزال على قيد الحياة.

وبينت المديرية أنه بعد اخذ إفادة المجني عليها تبين أن الشخصين اغتصبا الطفلة واعتديا عليها بالضرب ورمياها في الطمر الصحي ظنا منهما أنها فارقت الحياة.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.

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